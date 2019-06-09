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НОВОСТИ

В Нур-Султане и Алма-Ате задержаны 100 участников незаконных акций

13:00 09.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Казахстана задержала порядка 100 человек, которые вышли на улицы Нур-Султана и Алма-Аты по призыву запрещенной в республике организации "Демократический выбор Казахстана" (ДВК). Об этом сообщил на брифинге в Центральной избирательной комиссии страны первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев.

"В Нур-Султане и Алма-Ате по призыву запрещенной в Казахстане организации ДВК собрались несколько сотен человек", - сказал он. По его оценке, порядка 100 из них задержаны.


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