В Нур-Султане и Алма-Ате задержаны 100 участников незаконных акций

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Полиция Казахстана задержала порядка 100 человек, которые вышли на улицы Нур-Султана и Алма-Аты по призыву запрещенной в республике организации "Демократический выбор Казахстана" (ДВК). Об этом сообщил на брифинге в Центральной избирательной комиссии страны первый заместитель министра внутренних дел Марат Кожаев.

"В Нур-Султане и Алма-Ате по призыву запрещенной в Казахстане организации ДВК собрались несколько сотен человек", - сказал он. По его оценке, порядка 100 из них задержаны.



