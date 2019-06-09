В Сочи столкнулись туристические автобусы, есть пострадавшие

13:40 Источник: РОСБАЛТ

В Адлерском районе Сочи произошла крупная авария с двумя туристическими автобусами, передает "Росбалт". По сообщению пресс-службы городской мэрии, пострадали не менее 15 человек, в том числе ребенок.

По предварительным данным, водитель автобуса не уступил дорогу микроавтобусу в врезался в него, в результате чего второй перевернулся.



