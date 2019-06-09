В Сочи столкнулись туристические автобусы, есть пострадавшие
13:40 09.06.2019 Источник: РОСБАЛТ
В Адлерском районе Сочи произошла крупная авария с двумя туристическими автобусами, передает "Росбалт". По сообщению пресс-службы городской мэрии, пострадали не менее 15 человек, в том числе ребенок.
По предварительным данным, водитель автобуса не уступил дорогу микроавтобусу в врезался в него, в результате чего второй перевернулся.
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