Орешкин: Спор России и США о пошлинах на сталь и алюминий вряд ли завершится до декабря

14:17 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спор России и Соединенных Штатов о пошлинах на сталь и алюминий, введенных американской стороной в марте 2018 года, вряд ли завершится до декабря 2019 года. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Орешкин в беседе с ТАСС в Цукубе, где проходит встреча министров торговли и цифровой экономики G20.

"Мы продолжаем разбирательство, процедуры не идут быстро. Понятно, что США, скорее всего, будут возражать против тех или иных решений. Этот вопрос упирается в целом в реформирование ВТО и в решение ситуации с апелляционным органом. К декабрю вряд ли этот спор будет решен", - отметил Орешкин.