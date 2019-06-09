Додон собирается выступить на госканале с обращением к народу

17:07 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Молдавии Игорь Додон намерен выступить с обращением к народу в эфире государственного телеканала "Молдова-1". Соответствующий запрос направлен руководству компании "Телерадио-Молдова", в состав которой входит канал.

"В связи с нестабильной политической ситуацией в стране от имени президента Республики Молдова Игоря Додона с целью обеспечить равновесие в процессе информирования граждан просим выделить время в прямом эфире TV Moldova 1 (с параллельной трансляцией на других телеканалах и государственном радио), чтобы обеспечить право президента обратиться к народу", - говорится в обращении к администрации президента, которое опубликовал в воскресенье на своей странице в "Фейсбуке" советник главы государства Максим Лебединский. Он отметил, что президент хотел бы выступить с обращением 9 или 10 июня.