Додон собирается выступить на госканале с обращением к народу
17:07 09.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Молдавии Игорь Додон намерен выступить с обращением к народу в эфире государственного телеканала "Молдова-1". Соответствующий запрос направлен руководству компании "Телерадио-Молдова", в состав которой входит канал.
"В связи с нестабильной политической ситуацией в стране от имени президента Республики Молдова Игоря Додона с целью обеспечить равновесие в процессе информирования граждан просим выделить время в прямом эфире TV Moldova 1 (с параллельной трансляцией на других телеканалах и государственном радио), чтобы обеспечить право президента обратиться к народу", - говорится в обращении к администрации президента, которое опубликовал в воскресенье на своей странице в "Фейсбуке" советник главы государства Максим Лебединский. Он отметил, что президент хотел бы выступить с обращением 9 или 10 июня.
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