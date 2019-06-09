0
0
0
НОВОСТИ

ЕС признал новое правительство Молдавии

19:20 09.06.2019 Источник: Газета.Ru

Евросоюз признал новое правительство Молдавии во главе с Майей Санду, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Sputnik.

Об этом заявили Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

В заявлении говорится, что «Европейский Союз готов работать с демократическим и законным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основополагающим принципам, закрепленным в нашем Соглашении об ассоциации. Уважение верховенства закона и демократии должно оставаться основой наших отношений».


Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

18:29 09.06.2019
Стало известно, кто купит дом Скрипаля в Солсбери
0
101
17:46 09.06.2019
Захарова: На Западе "очень сильно испугались" того, что происходит между Россией и Китаем
0
158
17:07 09.06.2019
Додон собирается выступить на госканале с обращением к народу
0
190
16:00 09.06.2019
Выпуск о Голунове на телеканале "Россия-24" будет переделан
0
266
15:50 09.06.2019
Совет IAAF решил не восстанавливать членство Всероссийской федерации легкой атлетики
0
269
15:15 09.06.2019
Додон пригласил иностранных посредников, чтобы разрешить кризис в Молдавии
0
280
14:50 09.06.2019
В ближайшие часы на Москву может обрушиться гроза
0
294
14:17 09.06.2019
Орешкин: Спор России и США о пошлинах на сталь и алюминий вряд ли завершится до декабря
0
299
13:50 09.06.2019
Польша возобновила закачку российской нефти
0
383
13:40 09.06.2019
В Сочи столкнулись туристические автобусы, есть пострадавшие
0
309

Возврат к списку