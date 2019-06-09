ЕС признал новое правительство Молдавии

19:20 Источник: Газета.Ru

Евросоюз признал новое правительство Молдавии во главе с Майей Санду, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Sputnik.

Об этом заявили Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини и Европейский комиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан.

В заявлении говорится, что «Европейский Союз готов работать с демократическим и законным правительством на основе взаимной приверженности реформам и основополагающим принципам, закрепленным в нашем Соглашении об ассоциации. Уважение верховенства закона и демократии должно оставаться основой наших отношений».



