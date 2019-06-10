Доля расходов на образование и здравоохранение в РФ мала по сравнению с развитыми экономиками, - Всемирный банк

07:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия уступает экономикам развитых стран по доле расходов на образование и здравоохранение. Наращивание инвестиций в эти сферы позволит обеспечить рост производительности в РФ, говорится в "Докладе об экономике России", подготовленном Всемирным банком (ВБ).

"Доля расходов на образование и здравоохранение мала по сравнению с развитыми экономиками, тогда как доля расходов на государственный сектор превышает показатели развитых экономик. Доля расходов в категории "национальная экономика" (которая включает государственную поддержку различным отраслям экономики, в том числе строительство и обслуживание дорог) также превышает показатели передовых экономик", - указывают эксперты Всемирного банка.