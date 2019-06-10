Россию снова не позвали на масштабные военно-морские маневры на Балтике

07:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стартовавшие в воскресенье крупные военно-морские маневры НАТО в Балтийском море BALTOPS-2019 "не направлены против третьих стран". Об этом говорится в заявлении официального представителя альянса Оаны Лунгеску.

Единственной страной балтийского региона, не принимающей участие в этих маневрах, является Россия. Еще две ключевые балтийские страны, не входящие в НАТО - Швеция и Финляндия - участвуют в учениях на правах партнеров.

"Балтийское море имеет стратегическое значение для альянса, к нему имеют выход шесть государств НАТО, - заявила Лунгеску. - Учения BALTOPS проводятся уже 47-й год и не направлены против кого бы то ни было, хотя ситуация в области безопасности в регионе явно деградировала после нелегальной аннексии Крыма Россией в 2014 году.".

Представитель альянса напомнила, что Россия в прошлом принимала участие в маневрах, однако не приглашалась после воссоединения с Крымом и начала вооруженного конфликта на востоке Украины.