0
0
30
НОВОСТИ

Грозу и град прогнозируют синоптики в Москве в понедельник

07:25 10.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Облачная погода с прояснениями, гроза с сильным ветром и градом ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.

Днем в городе воздух прогреется до 26-28 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, в Московском регионе ожидается кратковременный дождь, в столице - сильный. По области температура будет плюс 25-30 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

07:30 10.06.2019
Стала известна точная дата открытия ж/д движения по Крымскому мосту
0
19
07:20 10.06.2019
Японский эсминец прибыл во Владивосток с деловым визитом
0
40
07:10 10.06.2019
Россию снова не позвали на масштабные военно-морские маневры на Балтике
0
59
07:00 10.06.2019
Доля расходов на образование и здравоохранение в РФ мала по сравнению с развитыми экономиками, - Всемирный банк
0
69
20:13 09.06.2019
Глава МИД Великобритании прокомментировал задержание Голунова
0
576
19:20 09.06.2019
ЕС признал новое правительство Молдавии
0
593
18:29 09.06.2019
Стало известно, кто купит дом Скрипаля в Солсбери
0
583
17:46 09.06.2019
Захарова: На Западе "очень сильно испугались" того, что происходит между Россией и Китаем
0
649
17:07 09.06.2019
Додон собирается выступить на госканале с обращением к народу
0
626
16:00 09.06.2019
Выпуск о Голунове на телеканале "Россия-24" будет переделан
0
685

Возврат к списку