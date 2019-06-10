Грозу и град прогнозируют синоптики в Москве в понедельник
07:25 10.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Облачная погода с прояснениями, гроза с сильным ветром и градом ожидаются в Москве в понедельник. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РФ.
Днем в городе воздух прогреется до 26-28 градусов тепла. По прогнозам синоптиков, в Московском регионе ожидается кратковременный дождь, в столице - сильный. По области температура будет плюс 25-30 градусов. Ветер западный, 5-10 м/с, при грозе порывы 12-17 м/с. Атмосферное давление составит 753 мм ртутного столба.
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