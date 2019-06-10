Стала известна точная дата открытия ж/д движения по Крымскому мосту

07:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Движение по железнодорожной части Крымского моста ориентировочно откроется 9-10 декабря, продажа билетов на поездки в Крым запланирована с октября, за 45 суток до открытия движения, говорится в ответе на информационный запрос ТАСС и. о. гендиректора ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД) Василия Назаряна.