Три крупные федеральные газеты опубликовали совместное заявление по поводу ареста Голунова

07:45 Источник: Интерфакс

Газеты "КоммерсантЪ", "Ведомости" и РБК опубликовали совместное заявление по поводу ареста журналиста Ивана Голунова. Они не считают убедительными доказательства его виновности и требуют проверки действий сотрудников МВД, проводивших задержание Голунова.

"Мы приветствуем выбор судом более адекватной, чем заключение в СИЗО, меры пресечения Ивану Голунову". - сказано в заявлении. - "Вместе с тем мы не считаем представленные следствием доказательства виновности Ивана Голунова убедительными". Также в заявлении сказано, что задержание и последующий арест Голунова могут быть связаны с его профессиональной деятельностью. Поэтому все три издания требуют "детальной проверки действий сотрудников МВД, причастных к задержанию Ивана Голунова, на соответствие законодательству", открытости результатов этой проверки для средств массовой информации, и максимальной прозрачности расследования уголовного дела в отношении специального корреспондента издания "Медуза" Голунова. Также издания обещают внимательно следить за ходом расследования и требуют "соблюдения закона всеми и для всех". Кроме совместного заявления, у бумажных версий всех трёх газет в понедельник одинаковые первые полосы, представляющие собой плакат "Я/Мы Иван Голунов".