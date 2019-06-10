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Опубликован предварительный доклад по причинам крушения F-35A ВВС Японии

08:00 10.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Новейший боевой самолет пятого поколения F-35A ВВС Японии разбился не в силу технических проблем, а из-за того, что его пилот потерял ориентацию в пространстве, включая ощущение высоты и положения машины. В результате эксплуатация этих самолетов будет продолжена, говорится в опубликованном в понедельник промежуточном докладе о причинах катастрофы, который цитирует информационное агентство Киодо.

"Вероятность того, что у самолета возникла какая-либо техническая неполадка, крайне незначительна", - подчеркивается в документе. 9 апреля во время учений, говорится в докладе, пилот получил указание снизить высоту, чтобы обеспечить безопасную дистанцию с другим самолетом. Он спокойно ответил диспетчеру, что выполняет команду. При этом его самолет стал снижаться крайне резко и на скорости более 1,1 тыс. км в час врезался в поверхность океана в 135 км к востоку от базы ВВС Мисава на севере японского острова Хонсю.

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