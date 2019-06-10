Из трех российских банков произошла крупная утечка личных данных - СМИ
08:22 10.06.2019 Источник: Коммерсант.ru
Данные клиентов трех банков оказались в открытом доступе. Утечка суммарно затрагивает интересы примерно 900 тыс. россиян, чьи имена, телефоны, паспорта и место работы теперь при желании может узнать каждый. Базы были выложены в конце мая, данные в них собирались несколько лет назад, но существенная часть информации сохраняет актуальность. Эксперты считают, что лица из этих баз могут как подвергнуться обычному спаму, так и столкнуться с мошенничеством, - сообщает Ъ.
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