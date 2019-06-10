В Гонконге состоялась крупнейшая акция протеста

09:00 Источник: Русская служба Би-би-си

В Гонконге состоялась крупнейшая акция протеста из-за предлагаемых изменений законодательства об экстрадиции в материковый Китай. Китайские государственные СМИ возложили вину на "силы из-за рубежа", которые пытаются "навредить Китаю".

Протесты в воскресенье стали, вероятно, самыми массовыми с 1997 года, когда Британия вернула город под суверенитет Китая. Организаторы оценили количество вышедших на улицы людей свыше миллиона. Полиция - в 240 тысяч.



Поводом для протестов стали рассматриваемые изменения в законодательство, регулирующее экстрадицию из автономного района людей, обвиняемых в преступлениях властями других стран. Если поправку примут, жителей города смогут экстрадировать даже в те страны, с которыми у Гонконга нет об этом договора, в том числе в Тайвань, Макао и материковую часть Китая.



Критики поправки считают, что она отнимет у Гонконга серьезную долю автономии, и опасаются, что в китайской судебной системе права экстрадируемых окажутся незащищенными. В настоящее время подозреваемых из Гонконга в материковый Китай не экстрадируют.

Парламент Особого административного района Гонконг обсудит поправки 12 июня. Русская служба Би-би-си

