Великобритании может грозить суверенный дефолт - источник
09:05 10.06.2019 Источник: Эхо Москвы
Великобритания должна выплатить задолженность перед Евросоюзом в 50 млрд. долларов. Иначе ей может грозить суверенный дефолт, передает агентство Reuters со ссылкой на источник в окружении президента Франции Эмманюэля Макрона.
В свою очередь британский экс-министр иностранных дел и кандидат на пост премьера Борис Джонсон сказал газете The Sunday Times, что не намерен в случае победы выплачивать эту сумму, пока не согласует условия выхода из ЕС. Великобритания должна была выйти из сообщества в конце марта. Но парламент трижды отклонил проект соглашения об условиях Brexit. Эхо Москвы
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