В Белом доме добиваются отсрочки мер по Huawei

10:00 Источник: Газета.Ru

Исполняющий обязанности главы административно-бюджетного управления Белого дома Расселл Войт добивается от президента США Дональда Трампа отсрочки исполнения запрета на оборудование китайских компаний Huawei и ZTE. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, Войт считает, что меры Трампа против Huawei и ZTE навредят американским компаниям.



Как отмечается, речь идет о компаниях, которые используют технику китайских фирм.



При этом Войт предлагает отсрочить вступление в силу мер Трампа с двух до четырех лет. Газета.Ru

