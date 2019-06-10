0
0
0
НОВОСТИ

В Белом доме добиваются отсрочки мер по Huawei

10:00 10.06.2019 Источник: Газета.Ru

Исполняющий обязанности главы административно-бюджетного управления Белого дома Расселл Войт добивается от президента США Дональда Трампа отсрочки исполнения запрета на оборудование китайских компаний Huawei и ZTE. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По данным издания, Войт считает, что меры Трампа против Huawei и ZTE навредят американским компаниям.

Как отмечается, речь идет о компаниях, которые используют технику китайских фирм.

При этом Войт предлагает отсрочить вступление в силу мер Трампа с двух до четырех лет.  Газета.Ru

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

10:32 10.06.2019
Почти половина россиян удовлетворена уровнем жизни, явствует из опроса ВЦИОМ
0
18
10:20 10.06.2019
Парламент и правительство Молдавии не намерены самораспускаться по решению КС
0
45
10:05 10.06.2019
Ситуацию с Facebook в России Жаров назвал "печальной"
0
79
09:32 10.06.2019
МИД Украины призвал не допустить "российского сценария" в Молдавии
0
122
09:20 10.06.2019
Токаев побеждает на выборах президента Казахстана - ЦИК
0
121
09:05 10.06.2019
Великобритании может грозить суверенный дефолт - источник
0
170
09:00 10.06.2019
В Гонконге состоялась крупнейшая акция протеста
0
146
08:22 10.06.2019
Из трех российских банков произошла крупная утечка личных данных - СМИ
0
228
08:00 10.06.2019
Опубликован предварительный доклад по причинам крушения F-35A ВВС Японии
0
236
07:45 10.06.2019
Три крупные федеральные газеты опубликовали совместное заявление по поводу ареста Голунова
0
266

Возврат к списку