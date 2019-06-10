В Белом доме добиваются отсрочки мер по Huawei
10:00 10.06.2019 Источник: Газета.Ru
Исполняющий обязанности главы административно-бюджетного управления Белого дома Расселл Войт добивается от президента США Дональда Трампа отсрочки исполнения запрета на оборудование китайских компаний Huawei и ZTE. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
По данным издания, Войт считает, что меры Трампа против Huawei и ZTE навредят американским компаниям.
Как отмечается, речь идет о компаниях, которые используют технику китайских фирм.
При этом Войт предлагает отсрочить вступление в силу мер Трампа с двух до четырех лет. Газета.Ru
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