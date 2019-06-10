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НОВОСТИ

МИД Украины призвал не допустить "российского сценария" в Молдавии

09:32 10.06.2019 Источник: Газета.Ru

Министерство иностранных дел Украины призвало политические силы Молдавии предотвратить реализацию «российского сценария федерализации» страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По мнению ведомства, подобное является важным для Молдавии и безопасности ситуации в регионе. Как отмечается, МИД Украины заявил, что Киев заинтересован в «демократической и европейской» Молдавии. При этом Украина предложила властям Молдавии помощь в урегулировании политического кризиса.  Газета.Ru

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