МИД Украины призвал не допустить "российского сценария" в Молдавии

09:32 Источник: Газета.Ru

Министерство иностранных дел Украины призвало политические силы Молдавии предотвратить реализацию «российского сценария федерализации» страны. Об этом сообщается на сайте ведомства.

По мнению ведомства, подобное является важным для Молдавии и безопасности ситуации в регионе. Как отмечается, МИД Украины заявил, что Киев заинтересован в «демократической и европейской» Молдавии. При этом Украина предложила властям Молдавии помощь в урегулировании политического кризиса. Газета.Ru