Ситуацию с Facebook в России Жаров назвал "печальной"
10:05 10.06.2019 Источник: РБК
Александр Жаров в интервью РБК рассказал, что сейчас у ведомства нет диалога с Facebook по вопросу выполнения требований российского законодательства. «Отсутствие диалога, а по сути дела, с Facebook сейчас нет диалога, в лучшем случае монолог со стороны Роскомнадзора, не улучшает ситуацию, и это печально», — указал Жаров в ответ на вопрос, сколько еще времени российские власти будут готовы ждать выполнения требований законодательства от соцсети.
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