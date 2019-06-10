Ситуацию с Facebook в России Жаров назвал "печальной"

10:05 Источник: РБК

Александр Жаров в интервью РБК рассказал, что сейчас у ведомства нет диалога с Facebook по вопросу выполнения требований российского законодательства. «Отсутствие диалога, а по сути дела, с Facebook сейчас нет диалога, в лучшем случае монолог со стороны Роскомнадзора, не улучшает ситуацию, и это печально», — указал Жаров в ответ на вопрос, сколько еще времени российские власти будут готовы ждать выполнения требований законодательства от соцсети.