Парламент и правительство Молдавии не намерены самораспускаться по решению КС

10:20 Источник: Эхо Москвы

Парламент и правительство Молдавии отказались самораспуститься по решению КС. Как сказала премьер-министр Майя Санду, действия Конституционного суда идут вразрез с законом и волеизъявлением граждан.

Внутриполитический кризис в республике обострился накануне после того, как пророссийская Партия социалистов президента Игоря Додона и проевропеейский блок ACUM сформировали парламентское большинство и избрали новый состав правительства.

Конституционный суд назвал коалицию и все принятые ею указы незаконными. Эхо Москвы