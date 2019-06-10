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Парламент и правительство Молдавии не намерены самораспускаться по решению КС

10:20 10.06.2019 Источник: Эхо Москвы

Парламент и правительство Молдавии отказались самораспуститься по решению КС. Как сказала премьер-министр Майя Санду, действия Конституционного суда идут вразрез с законом и волеизъявлением граждан. 

Внутриполитический кризис в республике обострился накануне после того, как пророссийская Партия социалистов президента Игоря Додона и проевропеейский блок ACUM сформировали парламентское большинство и избрали новый состав правительства. 

Конституционный суд назвал коалицию и все принятые ею указы незаконными.  Эхо Москвы

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