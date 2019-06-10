Эксперты МВД не нашли следов наркотиков на смывах с ладоней журналиста Голунова - адвокат

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Эксперты МВД не обнаружили следов наркотических средств на смывах с ладоней и под ногтями журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Об этом журналистам сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой осуществляют защиту Голунова.

"На контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах Ивана Голунова наркотических средств и психотропных веществ эксперты МВД также не обнаружили", - заявил Чиков.

