Эксперты МВД не нашли следов наркотиков на смывах с ладоней журналиста Голунова - адвокат
11:00 10.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Эксперты МВД не обнаружили следов наркотических средств на смывах с ладоней и под ногтями журналиста "Медузы" Ивана Голунова. Об этом журналистам сообщил глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков, адвокаты которой осуществляют защиту Голунова.
"На контрольных смывах с ладоней рук и ногтевых пластинах Ивана Голунова наркотических средств и психотропных веществ эксперты МВД также не обнаружили", - заявил Чиков.
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