Иран подтвердил, что не запрашивал у РФ комплексы С-400
11:05 10.06.2019 Источник: Эхо Москвы
Тегеран подтвердил, что не запрашивал у Москвы комплексы С-400. Как сказал главы МИД Ирана, страна сейчас не чувствует необходимости в российских зенитных системах. Слова главы внешнеполитического ведомства приводит агентство «Фарс».
Ранее агентство Bloomberg утверждало, что Россия отклонила запрос Ирана о поставках С-400. Такое решение якобы принял лично Владимир Путин. Позже эту информацию отверг вице-премьер Юрий Борисов. Эхо Москвы
НОВОСТИ
- 12:05 10.06.2019
- Почти 200 тысяч случаев раковых заболеваний обнаружено в ходе диспансеризации
- 12:00 10.06.2019
- Правительство изменило порядок оплаты услуг в МФЦ
- 11:32 10.06.2019
- Трибунал в Гааге начнет слушать дело по иску Украины против РФ
- 11:20 10.06.2019
- В колонну МЧС в Тульской области въехала фура
- 11:00 10.06.2019
- Эксперты МВД не нашли следов наркотиков на смывах с ладоней журналиста Голунова - адвокат
- 10:32 10.06.2019
- Почти половина россиян удовлетворена уровнем жизни - ВЦИОМ
- 10:20 10.06.2019
- Парламент и правительство Молдавии не намерены самораспускаться по решению КС
- 10:05 10.06.2019
- Ситуацию с Facebook в России Жаров назвал "печальной"
- 10:00 10.06.2019
- В Белом доме добиваются отсрочки мер по Huawei
- 09:32 10.06.2019
- МИД Украины призвал не допустить "российского сценария" в Молдавии
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать