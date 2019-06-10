Иран подтвердил, что не запрашивал у РФ комплексы С-400

11:05 Источник: Эхо Москвы

Тегеран подтвердил, что не запрашивал у Москвы комплексы С-400. Как сказал главы МИД Ирана, страна сейчас не чувствует необходимости в российских зенитных системах. Слова главы внешнеполитического ведомства приводит агентство «Фарс».

Ранее агентство Bloomberg утверждало, что Россия отклонила запрос Ирана о поставках С-400. Такое решение якобы принял лично Владимир Путин. Позже эту информацию отверг вице-премьер Юрий Борисов. Эхо Москвы