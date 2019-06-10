В колонну МЧС в Тульской области въехала фура
11:20 10.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Колонна МЧС России, направлявшаяся в Крым для проведения работ по разминированию территории, попала в ДТП. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.
"В 09:35 мск в Тульской области на 201 км трассы М-4 "Дон" произошло ДТП с колонной МЧС России, направлявшейся в Керчь для проведения плановых работ по разминированию", - сообщили в министерстве. Четыре автомашины из колонны совершили техническую остановку и в этот момент в них врезалась фура.
"В результате столкновения два автомобиля МЧС получили повреждения и не могут продолжать движение", - сообщили в министерстве.
Пять сотрудников МЧС получили травмы разной степени тяжести.
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