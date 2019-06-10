Трибунал в Гааге начнет слушать дело по иску Украины против РФ

11:32 Источник: Эхо Москвы

Международный трибунал в Гааге начнет слушать дело по иску Украины против России. Киев обратился в суд в связи с якобы нарушением суверенных прав Украины в Черном и Азовском морях. Юридические процедуры, связанные с задержанными украинскими моряками, нужно ускорить. Такое мнение ранее высказал «Эху» первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Россия и Украина должны предоставить свои версии событий в Керченском проливе в Морской трибунал ООН до 25 июня.

