Трибунал в Гааге начнет слушать дело по иску Украины против РФ
11:32 10.06.2019 Источник: Эхо Москвы
Международный трибунал в Гааге начнет слушать дело по иску Украины против России. Киев обратился в суд в связи с якобы нарушением суверенных прав Украины в Черном и Азовском морях. Юридические процедуры, связанные с задержанными украинскими моряками, нужно ускорить. Такое мнение ранее высказал «Эху» первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Россия и Украина должны предоставить свои версии событий в Керченском проливе в Морской трибунал ООН до 25 июня.
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