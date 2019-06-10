Правительство изменило порядок оплаты услуг в МФЦ

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, которым упрощен порядок оплаты государственных и муниципальных услуг в многофункциональных центрах (МФЦ). Документ опубликован в понедельник на сайте правительства.

"Подписанным постановлением устанавливается возможность по решению высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Федерации принимать в МФЦ наличные денежные средства от заявителей непосредственно сотрудниками МФЦ. Кроме этого, гражданам предоставляется возможность оплачивать государственные и муниципальные услуги с использованием платежных карт через электронный терминал МФЦ", - говорится в пояснительной записке к постановлению.



Отмечается, что изменения позволят решить проблемы с оплатой услуг, когда кредитные организации находятся далеко от МФЦ. Кроме того, заявителям не придется платить комиссию за банковские операции.

