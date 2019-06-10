Почти 200 тысяч случаев раковых заболеваний обнаружено в ходе диспансеризации
12:05 10.06.2019 Источник: Эхо Москвы
В России за прошлый год в ходе диспансеризации обнаружено почти 200 тысяч случаев раковых заболеваний. Об этом свидетельствуют данные Минздрава. Сообщается, что две трети случаев выявлены на начальной стадии. За абсолютным большинством пациентов установлено диспансерное наблюдение. Всего в 2018 году диспансеризацию прошли 22 миллиона россиян. Эхо Москвы
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