0
0
103
НОВОСТИ

Египет может потребовать вернуть выставленный на торги бюст Тутанхамона

12:32 10.06.2019 Источник: Эхо Москвы

Египет может потребовать вернуть бюст Тутанхамона, выставленный на торги. Лот должен быть представлен аукционным домом «Кристи» в Лондоне в  начале следующего месяца.

Известный египетский археолог Заки Хавас в интервью телеканалу ABC сказал, что с большой вероятностью артефакт был похищен из Карнакского храма. Исследователь отметил, что «Кристи» не может доказать своё право распоряжаться скульптурой.

Сейчас бюст находится в частной коллекции. Его оценочная стоимость превышает 5 миллионов долларов.  Эхо Москвы

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:33 10.06.2019
Экс-главы Коми Гайзер приговорен к 11 годам колонии и штрафу 160 млн рублей
0
14
13:20 10.06.2019
Суд в Москве признал полковника МВД Дмитрия Захарченко виновным в коррупции
0
51
13:05 10.06.2019
Российскую яхту в Финляндии приняли за трехглавое чудовище
0
81
13:00 10.06.2019
Юрий Бойко стал лидером рейтинга кандидатов на пост премьера Украины - опрос
0
98
12:20 10.06.2019
СМИ сообщили о критической ситуации с бомбардировщиками США
0
149
12:05 10.06.2019
Почти 200 тысяч случаев раковых заболеваний обнаружено в ходе диспансеризации
0
159
12:00 10.06.2019
Правительство изменило порядок оплаты услуг в МФЦ
0
149
11:32 10.06.2019
Трибунал в Гааге начнет слушать дело по иску Украины против РФ
0
196
11:20 10.06.2019
В колонну МЧС в Тульской области въехала фура
0
177
11:05 10.06.2019
Иран подтвердил, что не запрашивал у РФ комплексы С-400
0
187

Возврат к списку