Египет может потребовать вернуть выставленный на торги бюст Тутанхамона
12:32 10.06.2019 Источник: Эхо Москвы
Египет может потребовать вернуть бюст Тутанхамона, выставленный на торги. Лот должен быть представлен аукционным домом «Кристи» в Лондоне в начале следующего месяца.
Известный египетский археолог Заки Хавас в интервью телеканалу ABC сказал, что с большой вероятностью артефакт был похищен из Карнакского храма. Исследователь отметил, что «Кристи» не может доказать своё право распоряжаться скульптурой.
Сейчас бюст находится в частной коллекции. Его оценочная стоимость превышает 5 миллионов долларов. Эхо Москвы
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