СМИ сообщили о критической ситуации с бомбардировщиками США
12:20 10.06.2019 Источник: Газета.Ru
У США остались «единицы» боеготовых стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer. Об этом сообщает Air Force Times. По данным портала, подобная ситуация связана с большим возрастом самолетов. Как отмечается, последний B-1B был произведен 31 год назад. При этом, по словам экспертов, данная ситуация угрожает возможности Пентагона по нанесению ударов дальней авиацией.
Ранее сообщалось, что США прекратили полеты бомбардировщиков B-1B. Газета.Ru
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