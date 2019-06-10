СМИ сообщили о критической ситуации с бомбардировщиками США

12:20 Источник: Газета.Ru

У США остались «единицы» боеготовых стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer. Об этом сообщает Air Force Times. По данным портала, подобная ситуация связана с большим возрастом самолетов. Как отмечается, последний B-1B был произведен 31 год назад. При этом, по словам экспертов, данная ситуация угрожает возможности Пентагона по нанесению ударов дальней авиацией.

Ранее сообщалось, что США прекратили полеты бомбардировщиков B-1B. Газета.Ru

