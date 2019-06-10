0
0
66
НОВОСТИ

Юрий Бойко стал лидером рейтинга кандидатов на пост премьера Украины - опрос

13:00 10.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Основатель объединения "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко стал лидером в рейтинге политиков, которых украинцы хотели бы видеть в кресле главы правительства. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 26 мая по 7 июня.

Из тех, кто определился, 12,9% респондентов отдали бы предпочтение Юрию Бойко, 11,3% опрошенных хотят видеть премьером лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, 8,1% - лидера партии "Сила и Честь" Игоря Смешко, 7,7% - действующего премьера Владимира Гройсмана.

Экс-президента Петра Порошенко готовы поддержать 2,6 опрошенных, такая же поддержка у мэра Львова Андрея Садового, а 2,2% не против, чтоб правительство возглавил экс-премьер Арсений Яценюк.

При этом 36% пока затрудняются ответить на этот вопрос.

В опросе принял участие 2021 респондент.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

13:33 10.06.2019
Экс-главы Коми Гайзер приговорен к 11 годам колонии и штрафу 160 млн рублей
0
14
13:20 10.06.2019
Суд в Москве признал полковника МВД Дмитрия Захарченко виновным в коррупции
0
51
13:05 10.06.2019
Российскую яхту в Финляндии приняли за трехглавое чудовище
0
81
12:32 10.06.2019
Египет может потребовать вернуть выставленный на торги бюст Тутанхамона
0
123
12:20 10.06.2019
СМИ сообщили о критической ситуации с бомбардировщиками США
0
149
12:05 10.06.2019
Почти 200 тысяч случаев раковых заболеваний обнаружено в ходе диспансеризации
0
159
12:00 10.06.2019
Правительство изменило порядок оплаты услуг в МФЦ
0
149
11:32 10.06.2019
Трибунал в Гааге начнет слушать дело по иску Украины против РФ
0
196
11:20 10.06.2019
В колонну МЧС в Тульской области въехала фура
0
177
11:05 10.06.2019
Иран подтвердил, что не запрашивал у РФ комплексы С-400
0
187

Возврат к списку