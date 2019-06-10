Юрий Бойко стал лидером рейтинга кандидатов на пост премьера Украины - опрос
13:00 10.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Основатель объединения "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрий Бойко стал лидером в рейтинге политиков, которых украинцы хотели бы видеть в кресле главы правительства. Об этом свидетельствуют данные опроса Киевского международного института социологии (КМИС), проведенного с 26 мая по 7 июня.
Из тех, кто определился, 12,9% респондентов отдали бы предпочтение Юрию Бойко, 11,3% опрошенных хотят видеть премьером лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко, 8,1% - лидера партии "Сила и Честь" Игоря Смешко, 7,7% - действующего премьера Владимира Гройсмана.
Экс-президента Петра Порошенко готовы поддержать 2,6 опрошенных, такая же поддержка у мэра Львова Андрея Садового, а 2,2% не против, чтоб правительство возглавил экс-премьер Арсений Яценюк.
При этом 36% пока затрудняются ответить на этот вопрос.
В опросе принял участие 2021 респондент.
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