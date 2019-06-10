Российскую яхту в Финляндии приняли за трехглавое чудовище
13:05 10.06.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Финские пограничники приняли российскую яхту за трёхглавое чудовище. Сотрудники береговой охраны получили сигнал о неопознанном судне и направили для проверки патрульный катер.
Выяснилось, что «морским монстром» оказалась российская яхта, внешняя отделка которой выполнена в стиле древнерусской ладьи. Люди, находившиеся на судне, направлялись на фестиваль через территориальные воды Финляндии и Швеции.
Командир береговой охраны Ярмо Хяккинен отметил, что выезд на опознание приближающегося к границе корабля — это обычная практика, но данный случай оказался очень забавным. Говорит Москва
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