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США создают условия для возвращения террористических организаций в Сирию - Минобороны РФ

14:12 10.06.2019 Источник: Интерфакс

США создают условия для возвращения террористических организаций в Сирию, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.

"В контролируемых США районах попираются все основополагающие нормы международного права. Ситуация в лагерях беженцев Рукбан и Эль-Холь оценивается как критическая. Искусственно создавая нечеловеческие условия в лагерях беженцев на незаконно оккупированных территориях Сирии, США создают базу для возвращения террористических организаций с целью поддержания нестабильности в стране и регионе", - сказал он в ходе совместного заседания межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию САР.

Удержание США и их союзниками под своим контролем сирийских территорий, а также лагерей Рукбан и Эль-Холь затягивает завершение конфликта в Сирии, усугубляет криминогенную обстановку и тормозит процесс возвращения беженцев, также сообщил Мизинцев.

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