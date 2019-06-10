США создают условия для возвращения террористических организаций в Сирию - Минобороны РФ
14:12 10.06.2019 Источник: Интерфакс
США создают условия для возвращения террористических организаций в Сирию, заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев.
"В контролируемых США районах попираются все основополагающие нормы международного права. Ситуация в лагерях беженцев Рукбан и Эль-Холь оценивается как критическая. Искусственно создавая нечеловеческие условия в лагерях беженцев на незаконно оккупированных территориях Сирии, США создают базу для возвращения террористических организаций с целью поддержания нестабильности в стране и регионе", - сказал он в ходе совместного заседания межведомственных координационных штабов России и Сирии по возвращению беженцев на территорию САР.
Удержание США и их союзниками под своим контролем сирийских территорий, а также лагерей Рукбан и Эль-Холь затягивает завершение конфликта в Сирии, усугубляет криминогенную обстановку и тормозит процесс возвращения беженцев, также сообщил Мизинцев.
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