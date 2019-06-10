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Цены на нефть могут упасть до $30/барр., если ОПЕК+ не продлит сделку - Силуанов

14:32 10.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Цены на нефть могут упасть ниже $40 за баррель, до $30 за баррель в случае, если ОПЕК+ не договорится по ограничению добычи нефти летом этого года. Об этом сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов, выступая в Госдуме.

"Мы не знаем, что будет летом. Мы не знаем, договорится ОПЕК+ об ограничении добычи или нет. Если не договорится, то цены (на нефть - прим. ТАСС) могут упасть ниже $40, и к $30 за баррель", - сказал Силуанов.

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