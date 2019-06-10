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Саудовская Аравия ожидает визит Путина в октябре

14:00 10.06.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Саудовская Аравия ожидает визит Владимира Путина в октябре. Об этом сообщил министр энергетики королевства Халед аль-Фалех.

По его словам, в настоящее время Саудовская Аравия изучает возможность инвестиций в нефтехимическое производство на востоке России, а также в сельское хозяйство и проекты выращивания крупного рогатого скота. Кроме того, саудовский министр заявил о планах открыть консульство в Казани.  Говорит Москва

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