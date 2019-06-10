Экс-главы Коми Гайзер приговорен к 11 годам колонии и штрафу 160 млн рублей

13:33 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Замоскворецкий суд Москвы в понедельник приговорил к 11 годам колонии строгого режима и штрафу 160 млн рублей бывшего главу Республики Коми Вячеслава Гайзера по делу о коррупции, передает корр. ТАСС.

"Окончательно назначить Гайзеру наказание в виде 11 лет с отбыванием в колонии строгого режима и штрафом в размере 160 млн рублей", - огласила приговор судья.

