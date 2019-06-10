Ивану Голунову кроме электронного браслета установили трекер на поясе

15:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Ивану Голунову дополнительно к электронному браслету установили трекер на поясе. Замглавы ФСИН Валерий Максименко в интервью «Говорит Москва» объяснил данную меру наличием у журналиста заграничного паспорта.

«К нему применено два вида электронных устройств. Был надет на ногу электронный браслет сразу после доставки из здания суда. Если он покинет периметр квартиры, сработает устройство, его начнут искать. На него также надето второе мобильное устройство, перемещение и трек идет в режиме онлайн по всему земному шару, куда бы он ни направился. Оно крепится на поясе. Если человек снимает устройство и оно удаляется от электронного браслета больше чем на метр, срабатывает система.



Это сделано потому, что ФСИН установил, что у Голунова есть загранпаспорт на руках. Нами были проинформированы следователи под роспись, что у него он есть. Следствие должно паспорт изъять, но этого сделано не было. Поэтому ФСИН включил мобильный трекер».



Максименко отметил образцовое поведение Ивана Голунова в условиях домашнего ареста.



«Он ведет себя хорошо, дисциплинированно. Ничего не нарушает, ничего не покидает. К нему со стороны ФСИН никаких претензий по содержанию в условиях домашнего ареста нет. Можно сказать, образцовый арестант».



8 июня Никулинский суд Москвы отправил корреспондента «Медузы» Ивана Голунова под домашний арест на два месяца. Ему запрещено пользоваться средствами связи и общаться с другими фигурантами дела. Следователь и прокурор настаивали на заключении журналиста под стражу.



Ивана Голунова обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере.

