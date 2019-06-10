Демократическая партия Молдавии собирает подписи за отставку президента страны

15:12 Источник: Эхо Москвы

Демократическая партия Молдавии собирает подписи за отставку президента страны. Фракция обвиняет Игоря Додона в предательстве родины и узурпации государственной власти. Внутриполитический кризис в республике обострился накануне. Конституционный суд назначил временным главой страны исполняющего обязанности премьер-министра, который, в свою очередь, распустил парламент. Законодатели призвали вмешаться иностранные силы в ситуацию в стране. Эхо Москвы