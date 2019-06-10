Кремль внимательно следит за делом Голунова - Песков
15:32 10.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Кремль внимательно следит за резонансным делом журналиста Ивана Голунова, заверил пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля сообщил, что о деле Голунова было доложено президенту России Владимиру Путину в пятницу, 7 июня, когда глава государства находился в Санкт-Петербурге. "Было доложено о том, что это весьма резонансное дело. Кремль не имеет права комментировать дела, не будет это делать и на этот раз", - отметил Песков.
При этом он заверил: "Учитывая, что это дело весьма и весьма резонансное, конечно, мы очень внимательно наблюдаем за всеми деталями".
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