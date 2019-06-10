0
0
75
НОВОСТИ

Кремль внимательно следит за делом Голунова - Песков

15:32 10.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль внимательно следит за резонансным делом журналиста Ивана Голунова, заверил пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопросы журналистов, представитель Кремля сообщил, что о деле Голунова было доложено президенту России Владимиру Путину в пятницу, 7 июня, когда глава государства находился в Санкт-Петербурге. "Было доложено о том, что это весьма резонансное дело. Кремль не имеет права комментировать дела, не будет это делать и на этот раз", - отметил Песков.

При этом он заверил: "Учитывая, что это дело весьма и весьма резонансное, конечно, мы очень внимательно наблюдаем за всеми деталями".

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

16:32 10.06.2019
В Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках - СМИ
0
33
16:12 10.06.2019
Папа Римский Франциск выразил пожелание поехать в Ирак
0
69
16:00 10.06.2019
Леонида Волкова вновь обвинили в нарушении правил организации митинга
0
89
15:12 10.06.2019
Демократическая партия Молдавии собирает подписи за отставку президента страны
0
148
15:00 10.06.2019
Ивану Голунову кроме электронного браслета установили трекер на поясе
0
169
14:32 10.06.2019
Цены на нефть могут упасть до $30/барр., если ОПЕК+ не продлит сделку - Силуанов
0
215
14:13 10.06.2019
Мэр Сергей Собянин рассказал о развитии программы "Московская смена"
0
178
14:12 10.06.2019
США создают условия для возвращения террористических организаций в Сирию - Минобороны РФ
0
187
14:00 10.06.2019
Саудовская Аравия ожидает визит Путина в октябре
0
189
13:33 10.06.2019
Экс-главы Коми Гайзер приговорен к 11 годам колонии и штрафу 160 млн рублей
0
239

Возврат к списку