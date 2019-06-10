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Леонида Волкова вновь обвинили в нарушении правил организации митинга

16:00 10.06.2019 Источник: РБК

Леонида Волкова повторно обвинили в нарушении правил организации митинга. Только сегодня соратник Алексея Навального должен был выйти из спецприёмника, где отбывал 20 суток за это же нарушение. Дело в его отношении было заведено за акцию, прошедшую в Москве. Теперь же на Волкова составляют протокол за тот же митинг только в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов. Он отмечает, что в материалах дела ещё 8 городов, и полицейские, якобы, говорят, что остальные эпизоды тоже «пойдут в ход». В таком случае Волков может находиться в спецприёмнике до октября.  Эхо Москвы

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