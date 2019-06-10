Папа Римский Франциск выразил пожелание поехать в Ирак

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Папа Римский Франциск хочет уже в следующем году совершить поездку в Ирак. Об этом понтифик заявил в понедельник в ходе встречи с участниками ассамблеи союза помощи восточным церквям, сообщает агентство АНСА.

"Я часто думаю об Ираке, куда хотел бы поехать в следующем году", - приводит агентство слова Франциска. Глава Римско-католической церкви неоднократно отмечал, что христиане в странах Ближнего Востока подвергаются страданиям и гонениям в результате возникших там вооруженных конфликтов. Франциск упомянул также о "драме в Сирии, где сохраняется риск гуманитарной катастрофы".

