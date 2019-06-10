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Строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург может начаться в середине 2020-х годов

17:00 10.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Активная фаза строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург может начаться в середине 2020-х годов. Об этом в интервью ТАСС на полях Петербургского международного экономического форума сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

"…сейчас идут проектно-изыскательские работы - в 2020-м, самое позднее в 2021 году, они закончатся. Начнется ТЭО, финансово-экономическое обоснование, и только после этого можно будет предлагать что-то инвесторам. Сейчас рано, нечего предложить. К середине 2020-х годов вполне возможна уже активная фаза строительства", - сказал он.

По словам Иванова, предварительная оценка стоимости магистрали пока не определена.

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