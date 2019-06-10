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Суд приговорил полковника МВД Захарченко к 13 годам колонии

17:12 10.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресненский суд Москвы приговорил к 13 годам колонии бывшего замначальника управления "Т" Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД РФ Дмитрия Захарченко по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию, передает корр. ТАСС из зала суда.

"Признать подсудимого Захарченко виновным, по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения наказаний окончательно назначить ему наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - огласила приговор судья Елена Абрамова.

Кроме того, суд назначил Захарченко штраф в размере 117 млн рублей и лишил его специального звания полковника и госнаград. Суд также лишил его права занимать руководящие должности в государственных органах на срок 2 года. Суд также учел проведенное подсудимым в СИЗО время.

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