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В редакции "Сноба" рассказали о ночном погроме

18:00 10.06.2019 Источник: Эхо Москвы

Погром в редакции журнала «Сноб» произошел этой ночью в Москве. О случившемся «Эху» рассказала главный редактор Ксения Чудинова.

«Ночью в районе 00.00 часов к нам ворвался крайне неадекватный человек, который целенаправленно шел сюда. Он выломал дверь, разгромил полностью мой кабинет, в том числе сломал компьютер. Дальше он взял системный блок и разносил все, до чего мог добраться», — рассказала она.

По словам К.Чудиновой, спустя время злоумышленник спустился этажом ниже. «Там находятся наши соседи из департамента. Видимо, думая, что он по-прежнему в офисе «Сноба», мужчина продолжил устраивать погром там», — добавила она. К.Чудинова не знает, с чем это связано, и какие были мотивы у злоумышленника.

В редакции «Сноба» сейчас работают следователи. Сотрудники оценивают размер нанесенного ущерба. Журналисты временно размещены на телеканале «Дождь».  

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