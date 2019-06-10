В редакции "Сноба" рассказали о ночном погроме
18:00 10.06.2019 Источник: Эхо Москвы
Погром в редакции журнала «Сноб» произошел этой ночью в Москве. О случившемся «Эху» рассказала главный редактор Ксения Чудинова.
«Ночью в районе 00.00 часов к нам ворвался крайне неадекватный человек, который целенаправленно шел сюда. Он выломал дверь, разгромил полностью мой кабинет, в том числе сломал компьютер. Дальше он взял системный блок и разносил все, до чего мог добраться», — рассказала она.
По словам К.Чудиновой, спустя время злоумышленник спустился этажом ниже. «Там находятся наши соседи из департамента. Видимо, думая, что он по-прежнему в офисе «Сноба», мужчина продолжил устраивать погром там», — добавила она. К.Чудинова не знает, с чем это связано, и какие были мотивы у злоумышленника.
В редакции «Сноба» сейчас работают следователи. Сотрудники оценивают размер нанесенного ущерба. Журналисты временно размещены на телеканале «Дождь».
НОВОСТИ
- 17:32 10.06.2019
- На Казанском пороховом заводе произошел пожар на площади 300 кв. метров - МЧС
- 17:12 10.06.2019
- Суд приговорил полковника МВД Захарченко к 13 годам колонии
- 17:00 10.06.2019
- Строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург может начаться в середине 2020-х годов
- 16:32 10.06.2019
- В Екатеринбурге возбудили дело о массовых беспорядках - СМИ
- 16:12 10.06.2019
- Папа Римский Франциск выразил пожелание поехать в Ирак
- 16:00 10.06.2019
- Леонида Волкова вновь обвинили в нарушении правил организации митинга
- 15:32 10.06.2019
- Кремль внимательно следит за делом Голунова - Песков
- 15:12 10.06.2019
- Демократическая партия Молдавии собирает подписи за отставку президента страны
- 15:00 10.06.2019
- Ивану Голунову кроме электронного браслета установили трекер на поясе
- 14:32 10.06.2019
- Цены на нефть могут упасть до $30/барр., если ОПЕК+ не продлит сделку - Силуанов
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать