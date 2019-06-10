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НОВОСТИ

Суд освободил по УДО правозащитника Оюба Титиева

18:40 10.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шалинский районный суд Чечни удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, осужденного на четыре года за хранение наркотиков в крупном размере. Выездное заседание прошло в колонии-поселении в Аргуне, где правозащитник отбывает наказание.

"Суд удовлетворил [ходатайство]", - сказал адвокат.

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