Суд освободил по УДО правозащитника Оюба Титиева

18:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Шалинский районный суд Чечни удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, осужденного на четыре года за хранение наркотиков в крупном размере. Выездное заседание прошло в колонии-поселении в Аргуне, где правозащитник отбывает наказание.

"Суд удовлетворил [ходатайство]", - сказал адвокат.

