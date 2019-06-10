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По делу о покушении на волгоградского губернатора задержан генерал-лейтенант юстиции

19:08 10.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Возглавлявший 7 лет управление СК по Волгоградской области генерал-лейтенант Михаил Музраев задержан по делу о покушении на губернатора. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"В рамках планомерной работы по выявлению и пресечению противоправных действий среди сотрудников правоохранительных органов, в том числе в собственных рядах, Следственным комитетом России совместно с ФСБ России задержан экс-руководитель СУ СК России по Волгоградской области по уголовному делу о покушении на губернатора Волгоградской области", - сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Она не назвала фамилию задержанного, но, как сообщили источники ТАСС, это генерал-лейтенант юстиции Михаил Музраев, возглавлявший следственное управление СК РФ по Волгоградской области с 2011 года. В декабре 2018 года он был освобожден от должности указом президента. Новым руководителем СУ СК РФ по Волгоградской области стал Василий Семенов, до этого руководивший управлением СК по Астраханской области.

Ночью 16 ноября 2016 года неизвестные проникли на территорию частного домовладения, находившегося в пользовании губернатора и членов его семьи, в Тракторозаводском районе Волгограда, где один из них при помощи легковоспламеняющейся жидкости попытался поджечь одну из стен дома.

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