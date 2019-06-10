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НОВОСТИ

Врио губернатора предложил объединить Курганскую область с Тюменской

20:00 10.06.2019 Источник: РБК

Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков выступил с инициативой объединить свою область с Тюменской, рассказал РБК источник, близкий к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.

С такой инициативой врио губернатора обратился в администрацию президента, сообщили оба источника. Та свою позицию пока не сформулировала, «Шумкову не сказали ни да, ни нет», добавили собеседники РБК.

Идею объединения регионов Шумков объясняет экономическими соображениями.

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