Врио губернатора предложил объединить Курганскую область с Тюменской
20:00 10.06.2019 Источник: РБК
Врио губернатора Курганской области Вадим Шумков выступил с инициативой объединить свою область с Тюменской, рассказал РБК источник, близкий к руководству региона, и подтвердил собеседник, близкий к Кремлю.
С такой инициативой врио губернатора обратился в администрацию президента, сообщили оба источника. Та свою позицию пока не сформулировала, «Шумкову не сказали ни да, ни нет», добавили собеседники РБК.
Идею объединения регионов Шумков объясняет экономическими соображениями.
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