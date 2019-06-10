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США введут новые пошлины на китайские товары, если Си Цзиньпин не приедет на G20 - Трамп

20:40 10.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти США немедленно введут дополнительные пошлины на китайские товары, если председатель КНР Си Цзиньпин не приедет на саммит Группы двадцати 28-29 июня в японской Осаке. Об этом президент Дональд Трамп заявил в понедельник в интервью телекомпании Си-эн-би-си.

"Да, это будет", - ответил Трамп на соответствующий вопрос журналиста. Трамп добавил, что удивится отсутствию председателя КНР на встрече.

По словам хозяина Белого дома, Китаю придется заключить торговое соглашение с США. "Сейчас Китай абсолютно опустошен из-за того, что компании покидают его и уходят в другие страны, в том числе в нашу, потому что они не хотят платить пошлины", - сказал Трамп.

О компании Huawei президент сказал, что рассматривает ее как "угрозу национальной безопасности" США, однако, по его мнению, "было бы очень хорошо", если бы США смогли бы "сделать что-то в ее отношении" в рамках американо-китайских торговых переговоров.

На прошлой неделе хозяин Белого дома говорил, что может принять решение о новых пошлинах на продукцию из Китая после встречи с председателем КНР в Осаке.

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