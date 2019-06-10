Финансовое положение физлица будет влиять на размер штрафа - концепция КоАП
21:20 10.06.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"
Размеры штрафов в России будут определять в зависимости от благосостояния. Это следует из опубликованной концепции нового Кодекса об административных правонарушениях. Документ доступен на сайте правительства.
Размер штрафа должен определяться с учётом характера противоправного действия, причинённого вреда, а также имущественного и финансового положения привлекаемого к ответственности физического лица.
Концепцию одобрили 5 июня на совещании у Дмитрия Медведева.
Премьер-министр назвал нынешний Кодекс об административных правонарушениях громоздким и дал поручение создать новый, компактный и логичный. Говорит Москва
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