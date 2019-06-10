0
0
117
НОВОСТИ

Финансовое положение физлица будет влиять на размер штрафа - концепция КоАП

21:20 10.06.2019 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Размеры штрафов в России будут определять в зависимости от благосостояния. Это следует из опубликованной концепции нового Кодекса об административных правонарушениях. Документ доступен на сайте правительства.

Размер штрафа должен определяться с учётом характера противоправного действия, причинённого вреда, а также имущественного и финансового положения привлекаемого к ответственности физического лица.

Концепцию одобрили 5 июня на совещании у Дмитрия Медведева.

Премьер-министр назвал нынешний Кодекс об административных правонарушениях громоздким и дал поручение создать новый, компактный и логичный.  Говорит Москва

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

24smi.org
Загрузка...

НОВОСТИ

22:40 10.06.2019
Генпрокуратура потребовала предоставить ей материалы дела Голунова для проверки - адвокат
0
37
22:00 10.06.2019
Путин сменил чрезвычайного и полномочного посла РФ в Сербии
0
101
20:40 10.06.2019
США введут новые пошлины на китайские товары, если Си Цзиньпин не приедет на G20 - Трамп
0
176
20:00 10.06.2019
Врио губернатора предложил объединить Курганскую область с Тюменской
0
212
19:08 10.06.2019
По делу о покушении на волгоградского губернатора задержан генерал-лейтенант юстиции
0
246
18:40 10.06.2019
Суд освободил по УДО правозащитника Оюба Титиева
0
248
18:00 10.06.2019
В редакции "Сноба" рассказали о ночном погроме
0
286
17:32 10.06.2019
На Казанском пороховом заводе произошел пожар на площади 300 кв. метров - МЧС
0
279
17:12 10.06.2019
Суд приговорил полковника МВД Захарченко к 13 годам колонии
0
293
17:00 10.06.2019
Строительство ВСМ Москва - Санкт-Петербург может начаться в середине 2020-х годов
0
310

Возврат к списку