Путин сменил чрезвычайного и полномочного посла РФ в Сербии
22:00 10.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент России Владимир Путин назначил Александра Боцан-Харченко чрезвычайным и полномочным послом РФ в Республике Сербия.
Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Другим указом президент освободил от должности предыдущего посла Александра Чепурина, который занимал эту должность с 2012 года.
По информации на сайте МИД РФ, Александр Боцан-Харченко с 2014 года занимал пост директора четвертого Европейского департамента МИД России.
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