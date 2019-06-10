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Генпрокуратура потребовала предоставить ей материалы дела Голунова для проверки - адвокат

22:40 10.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральная прокуратура России потребовала предоставить ей материалы дела журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, для проверки. Об этом сообщил ТАСС в понедельник адвокат Сергей Бадамшин.

"Генпрокуратура истребовала дело для проведения проверки", - сказал собеседник агентства.

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