Генпрокуратура потребовала предоставить ей материалы дела Голунова для проверки - адвокат
22:40 10.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Генеральная прокуратура России потребовала предоставить ей материалы дела журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова, обвиняемого в попытке сбыта наркотиков, для проверки. Об этом сообщил ТАСС в понедельник адвокат Сергей Бадамшин.
"Генпрокуратура истребовала дело для проведения проверки", - сказал собеседник агентства.
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