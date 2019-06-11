На танкере в морском порту Махачкалы произошел взрыв
09:00 11.06.2019 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Взрыв и пожар произошли на танкере в морском порту Махачкалы, два человека ранены, судьба еще троих неизвестна. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе Росморречфлота.
ЧП произошло у причала номер четыре. "Всего пострадали пять человек, двое из них госпитализированы, ведутся поиски трех человек", - сказал собеседник агентства.
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