На танкере в морском порту Махачкалы произошел взрыв

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрыв и пожар произошли на танкере в морском порту Махачкалы, два человека ранены, судьба еще троих неизвестна. Об этом ТАСС сообщили в пресс- службе Росморречфлота.

ЧП произошло у причала номер четыре. "Всего пострадали пять человек, двое из них госпитализированы, ведутся поиски трех человек", - сказал собеседник агентства.

