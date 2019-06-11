Отпечатков пальцев Голунова нет ни на одном из предметов, изъятых из его квартиры - адвокат
09:05 11.06.2019 Источник: Эхо Москвы
Ни на одном из предметов, изъятых из квартиры Ивана Голунова, нет его отпечатков пальцев. Об этом порталу «МБХ Медиа» рассказал адвокат Сергей Бадамшин. Как стало известно ранее, на пакетиках с наркотиками, которые якобы нашли у спецкора, обнаружена ДНК нескольких человек. В столичной полиции пообещали завершить экспертизу следов сегодня во второй половине дня и сразу опубликовать результаты.
Генпрокуратур потребовала у МВД дело Голунова для проверки. Корреспондента обвиняют в попытке сбыта наркотиков, хотя сам он утверждает, что запрещенные вещества ему подбросили полицейские.
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