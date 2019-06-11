Huawei в качестве альтернативы Android может начать использовать российскую ОС

09:20 Источник: RNS

Производитель смартфонов Huawei может в качестве альтернативы Android начать использовать российскую ОС «Аврора», которая разрабатывается при участии «Ростелекома», пишет The Bell со ссылкой на источники.

Издание указывает, что перед ПМЭФ главный исполнительный директор Huawei Го Пин обсуждал возможный переход китайских смартфонов на эту ОС с министром цифрового развития и связи Константином Носковым. Другой источник издания рассказал, что этот вопрос поднимался и на встрече президента России Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином. RNS

